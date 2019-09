Higuain acciaccato, Dybala favorito per una maglia da titolare contro il Brescia. Ve lo stiamo raccontando ormai da qualche ora, con il club bianconero che prepara con attenzione una gara potenzialmente molto insidiosa, e fa i conti con qualche problema fisico di troppo. In questo caso nessun danno muscolare, ma una botta al naso. Sarri, in conferenza, racconta così le condizioni di Higuain: "Per fortuna non ha fratture del setto nasale, dovrebbe essere a disposizione. La difficoltà era il tamponamento per impedirgli di sanguinare che non gli permetteva di respirare".