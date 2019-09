Paulo Dybala ancora titolare. Dopo il Verona La Joya può partire dal primo minuto anche contro il Brescia a discapito di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il numero 10 bianconero è in vantaggio sul suo connazionale per un posto al centro dell'attacco della Juve al Rigamonti. In queste settimane Dybala sta scalando posizioni ma la sua "rimonta" su Higuain è dovuta anche alle precarie condizioni fisiche dell'attaccante ex Napoli che contro il Verona ha subito una botta al naso e ad oggi è ancora acciaccato. Nel pomeriggio la squadra di ritroverà alla Continassa per l'allenamento di preparazione alla partita di domani. Intanto Dybala spera nel secondo match consecutivo da titolare per dimostrare di essere la spalla ideale di Cristiano Ronaldo.