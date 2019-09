Una botta subita contro la Fiorentina al Franchi mette anche Gonzalo Higuain tra i calciatori in dubbio per la partita di mercoledì sera contro l'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Pipita ha subito un colpo nel match giocato sabato pomeriggio in terra toscana e oltre a Douglas Costa e Pjanic, già praticamente certi del forfait al Wanda (solo il bosniaco ha qualche minima speranza) anche l'argentino è in dubbio.



DYBALA SCALPITA - Ieri Higuain si è comunque allenato con il resto della squadra. Tradizionale programma di scarico dopo una partita ufficiale. Sarri spera di poter contare su di lui per la prima partita di Champions della stagione ma se, per motivi fisici e tattici, la sua presenza dovesse saltare Dybala sarebbe pronto a sostituirlo al centro dell'attacco bianconero cambiando drasticamente il tridente offensivo già orfano, appunto, di Douglas Costa che dovrebbe essere rimpiazzato da Bernardeschi.