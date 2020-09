In attesa che l'addio di Gonzalo Higuain sia ufficiale, sui social i tifosi della Juve salutano l’argentino con grande affetto e ricordando le sue migliori gesta, ma gli appassionati di calcio più "neutrali" tornano a ironizzare sul peso dell'attaccante e sulla sua passione per il cibo, un pregiudizio che lo accompagna purtroppo ormai da anni. L'errata percezione comune produce tuttavia effetti comici niente male (lo stesso Higuain senz'altro ci riderà su...), scorrendo fra i vari post: il fatto che la sua prossima destinazione siano gli Stati Uniti, per eccellenza patria del fast food - per non dire junk food - fornisce in questo senso uno spunto prezioso.