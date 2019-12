Gonzalo Higuain, a JTV, ha parlato di Juve-Udinese.



MENTALITA' - Partita importante dopo le ultime due prestazioni in campionato. Dovevamo dare una prova di forza, di mentalità, di approccio. Credo che l'abbiamo dimostrato.



TRIDENTE - "Credo che il mister ha provato questa decisione, abbiamo dato una bella risposta. Continuiamo e ci riposiamo bene, per finire bene prima della pausa".



PARTITA IDEALE - "Mi sento molto bene, sto sfruttando il gioco. L'idea del mister è buonissima, credo che la squadra debba crederci di più. Abbiamo mostrato quello che chiedeva il mister"



GIOCO - "Giudizio per la gente, noi ci siamo divertiti. Abbiamo funzionato, siamo stati corti. Abbiamo sofferto qualche ripartenza, ma per stanchezza e densità. La partita è stata su buoni livelli".