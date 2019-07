#Higuain a colloquio da 10 minuti con Paratici (e a tratti Nedved) nel prepartita di Juve-Tottenham. Il resto della #Juve è in spogliatoio da tempo... @Gazzetta_it pic.twitter.com/oedwFpRSqF — luca bianchin (@lucabianchin7) July 21, 2019

E' il primo match di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus e in attacco non c'è Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in uscita dal club bianconero. La società vuole cederlo, lui invece vuole giocarsi le sue carte e il fratello/agente del calciatore lo ha ribadito più di una volta.Anche prima del calcio d'inizio di Juve-Tottenham il Pipita ha verosimilmente parlato di mercato e non di calcio giocato. L'attaccante argentino, infatti, è rimasto a colloquio con Fabio Paratici e Pavel Nedved per almeno dieci minuti mentre il resto della squadra era da tempo nello spogliatoio.Juve e Roma hanno un accordo economico per l'attaccante argentino ma Higuain vuole restare alla Juve.