Una tragedia in bianconero, ma senza colori. Perché all'Heysel, 35 anni fa, morirono 39 persone: italiani e non, juventini e non. La storia racconta, infatti, di tre interisti scomparsi quel giorno: Nino Cerullo, 23enne titolare di una maglieria a Francavilla al Mare in provincia di Chieti, Mario Ronchi, interista di Bassano del Grappa, e Tarcisio Salvi 49enne gestore di una pizzeria a Brescia. Loro, coinvolti per la passione, per l'amore per il calcio, in una trasferta che non rispecchiava la loro fede. Da cui non sono più tornati. Una tragedia che unisce il popolo, perché non accada più. Perché davanti a questi i fatti, i colori davvero non esistono.