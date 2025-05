Heysel, un monumento per ricordare le vittime

L’Associazione “Quelli di…Via Filadelfia” celebra il 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, un evento che ha segnato profondamente la storia della città. In occasione della consueta commemorazione è stata annunciata la realizzazione del monumento commemorativo alla memoria delle 39 vittime della serata di Bruxelles, presto inaugurato in piazzetta Vittime dell’Heysel, e il fitto calendario di eventi in programma sul territorio.



Nel corso della conferenza stampa l'assessore Carretta ha dichiarato che il monumento, salvo imprevisti, sarà realizzato entro la fine dell'anno corrente.