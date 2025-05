40° Heysel, il ricordo della Juventus: 'Ferita che non può rimarginarsi'

AFP via Getty Images

40° Heysel, il ricordo della Juventus

Anche la Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare la avvenuta quarant'anni fa esatti durante la finale di Champions League contro il Liverpool ( qui la nostra intervista esclusiva a Emilio Targia ).Sono trascorsi 40 anni dalla tragica serata dell'Heysel: il 29 maggio 1985 a Bruxelles, all’interno dello stadio della città belga, a poche decine di minuti dal fischio di inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool,

Un appuntamento in cui l’orrore ha preso il sopravvento sullo sport, un momento che ha fatto da. Un dramma del quale diventa necessario tenere memoria, unico modo per evitare che si possano rivivere dei momenti di terrore e sconcerto come quelli.Resta la completa perdita di senso di una serata impensabile, il dolore per chi non è tornato a casa, la consapevolezza che, anche a distanza di 40 anni,. E per certi versi non potrà mai farlo, continuando a fare male come se non fossero passati quattro decenni.Il convincimento da parte dell’intera famiglia della Juventus è quello di portare avanti sempre, e per sempre, il ricordo indelebile e la memoria condivisa di chi si è ritrovato vittima di una tragedia senza logica in una





