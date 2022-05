Jürgen Klopp and Jordan Henderson today paid their respects on the 37th anniversary of the Heysel Stadium disaster. — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022

Dal sito ufficiale delJürgen Klopp e Jordan Henderson hanno reso omaggio al 37° anniversario del disastro dello stadio Heysel.Trentanove tifosi di calcio persero la vita prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus il 29 maggio 1985, a causa dei tragici eventi che si verificarono nel blocco Z dello stadio Heysel in Belgio.Il manager dei Reds Klopp e il capitano Henderson sono stati raggiunti dall'amministratore delegato del club Billy Hogan per deporre corone di fiori al monumento commemorativo dell'Heysel ad Anfield, mentre le bandiere in tutte le sedi del club sventoleranno a mezz'asta per tutto il giorno.