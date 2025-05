Heysel, John Elkann all'inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime: le sue parole VIDEO

"Oggi è la giornata del ricordo, per quella giornata di tanti anni fa. Va sottolineata l'importanza di ricordare e di essere vicini, vicini a chi era lì e anche alla". Cosìha commentato brevemente la sua presenza questa mattina all'inaugurazione di "Verso Altrove" , il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel in occasione del 40° anniversario della tragedia che ha scosso il popolo bianconero e in generale tutto il mondo del calcio.L'ad di Exor non ha voluto mancare a questo importante appuntamento, presentandosi insieme al resto della dirigenza bianconera quasi al completo, nonché ad alcuni giocatori della Prima squadra e delle giovanili. Alla Continassa anche una delegazione del Liverpool, con il CEO Billy Hogan e l'ambasciatore Ian Rush (allora in campo con i Reds).

40° Heysel, le parole di John Elkann

Qui sotto il video con le parole di Elkann