As a mark of respect on the 39th anniversary of the Heysel Stadium disaster, club CEO Billy Hogan and ambassador Ian Rush laid a wreath beside the Heysel memorial plaque at Anfield this morning. pic.twitter.com/EMIoJgyD7Q — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2024

Dal sito ufficiale delIl 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni tra, gli eventi verificatisi nel Settore Z dello stadio Heysel in Belgio portarono tragicamente alla morte di 39 tifosi di calcio e al ferimento di altre centinaia.In segno di rispetto per coloro che sono morti, questa mattina il CEO del club Billy Hogan e l'ambasciatore Ian Rush hanno deposto una corona accanto alla targa commemorativa dell'Heysel ad Anfield.Durante tutta la giornata verranno sventolate bandiere a mezz'asta nelle sedi dei club.Billy, CEO delFC, ha dichiarato: “Ci riuniamo in questo giorno come club per rendere omaggio alle 39 persone che hanno perso la vita all'Heysel e ricordare tutte le persone colpite da questa tragedia."I nostri pensieri vanno alle famiglie e a tutti coloro che sono coinvolti in questo giorno toccante che sarà per sempre una parte importante della storia del club".