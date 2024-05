Il Presidente della FIFA, Gianni, ha commemorato la tragica notte dell'del 29 maggio 1985 con un post sul suo profilo Instagram. In questa data, trentanove anni fa, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, persero la vita 39 persone a causa di disordini e incidenti provocati dai tifosi inglesi. Infantino ha espresso il suo profondo cordoglio e ha ricordato l'importanza di garantire la sicurezza negli stadi, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più. Ha invitato tutti a riflettere su questo doloroso evento e a rendere omaggio alle vittime.- "La tragedia dell'Heysel è una ferita che non guarirà mai. Una strage che doveva essere evitata. Il mondo del calcio, che ho l'onore di rappresentare, deve chiedere ancora oggi scusa. Senza se e senza ma".