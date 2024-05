Sono passati esattamente 39 anni da quel 29 maggio, quello in cui aperdevano la vita 39 persone. Persone, non necessariamente tifosi della Juventus, l'età era compresa tra i 10 ed i 57 anni. Ognuno con la propria storia, qualcuno neanche particolarmente amante del calcio ma soltanto lì per accompagnare qualche amico. Il Pescara calcio ha voluto ricordare le vittime con un post. Di seguito il ricordo sul profilo X del club.