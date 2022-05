Il messaggio di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel 37esimo anniversario della tragedia dell'Heysel: "Il grido di dolore e di giustizia per le 39 vittime della strage dell'Heysel ci unisce nel ricordo commosso e nella volontà di coltivare la memoria di una delle pagine più tristi della storia internazionale dello sport, affinché non si debbano più vivere giornate drammatiche come quella".