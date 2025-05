Getty Images for FIGC

Heysel, Gravina: 'Dolore ancora vivo'

un' ora fa



Quarant'anni dal 29 maggio 1985, dalla strage dell'Heysel. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ricordare quel tragico giorno. Le sue parole:



GRAVINA- "Il dolore per la tragedia dell’Heysel è ancora vivo, quanto successo 40 anni fa a Bruxelles rappresenta una ferita ancora non rimarginata nella vita dei familiari delle vittime e nel vissuto comune dell’intera famiglia calcistica europea. Il ricordo e la testimonianza di quei terribili fatti servano da monito perenne, affinché una festa di sport non si trasformi mai più in un’occasione di sofferenza".