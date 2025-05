40° Heysel, Targia al BN: 'Tutti a puntare il dito contro la Juventus, ma la 'vergogna' non è sua. Restituire la coppa? A chi, alla UEFA o ai Reds?'

40° Heysel, l'intervista a Emilio Targia

Un paio di settimane fa è stato ospite al Salone del Libro di Torino , dove ha presentato la riedizione de "Quella notte all'Heysel" (Sperling & Kupfer) insieme all'exSergio Brio, che ne ha scritto l'introduzione (prefazione e postfazione sono invece a cura, rispettivamente, di Sandro Veronesi e Antonio Cabrini). Giornalista e scrittore,Lo abbiamo intervistato in esclusiva, in occasione del 40° anniversario della tragedia che ricorre oggi,, traendo ispirazione anche dal suo emozionante podcast dal titolo "Dentro l'Heysel", realizzato da Mondadori Studios.Deve passare il concetto che sia più di un anniversario, per l'appunto. A me non piacciono le ricorrenze rotonde perché sono una specie di alibi per noi stessi, o no? Ci occupiamo dell'Heysel per il 40°, sì, ma a piacerebbe che se ne parlasse anche a Natale, a Pasqua, il 23 febbraio, il 15 marzo, a Ferragosto, perché la memoria deve essere un flusso continuo e costante. Un po' come un armadio, in cui devi stringere bulloni, avvitare viti, sporcarti le mani con la vernice… Tutti noi che facciamo questo lavoro dobbiamo dare un pezzetto in più perché quella memoria venga protetta, venga arricchita, venga custodita soprattutto per i prossimi decenni, perché in questi quarant'anni ci siamo persi dei pezzi della memoria dell'Heysel. E qualche misunderstanding purtroppo è ancora in piedi.Quella frase di Platini è perfetta, e vi spiego subito il perché, smontando tutti coloro che continuano a dire sciocchezze, volgarità, violenze verbali: quella partita la Juventus non voleva assolutamente giocarla, non volevano giocarla né Platini né Boniperti, né altri calciatori. Non so invece come la pensasse il Liverpool, ho visto scene anche brutte di Rush che andava a incitare i tifosi, insomma i Reds non mi sono sembrati particolarmente sensibili quella sera, poi negli anni dopo sì. La verità è che la UEFA ha detto: "Va bene, non giocate, ma allora firmate una carta in cui rinunciate alla partita e automaticamente vi assumete tutte le responsabilità. Se quella partita non si fosse disputata, la mia curva, quella a sinistra, sarebbe entrata a contatto con quella dei Reds. Sapevamo già dei morti e non so che cosa sarebbe successo, ma il bilancio si sarebbe sicuramente aggravato, con altri feriti o forse altre vittime. Comunque bisognava lasciare tre ore di tempo all'esercito belga, alla polizia - del tutto inadeguata, impreparata, di una incapacità veramente imbarazzante - per organizzare la fuoriuscita degli assassini, degli hooligans inglesi responsabili della strage, e quindi quella partita si doveva disputare. Se io sono qui, chissà, forse è anche perché quella gara si è giocata. La Juventus - e Boniperti l'ha ricordato anni fa - voleva che fosse un'amichevole ma la UEFA ha detto di no, il Liverpool ha detto di no. Doveva essere per forza omologata. A quel punto si è giocato, e forse quella partita ha salvato la vita a molti di noi. Ricordo anche Bettino Craxi, allora Presidente del Consiglio, che da Roma chiamava il ministro De Michelis, presente sugli spalti: quest'ultimo aveva capito benissimo la situazione, mentre il Premier da Roma, davanti alla TV, chiedeva disperatamente di non giocare per rispetto dei morti. De Michelis gli spiegò tutto, con fermezza, poi gli attaccò il telefono e andò giù in riunione con la UEFA.È semplice. Nessuno voleva trionfalismi. Cinquanta fotografi a Caselle chiesero a Brio, credo anche a Scirea, di alzare la coppa un attimo. Loro lo fecero per gratificarli, ma non fu certo un arrivo trionfale. La Juventus è stata insultata per decenni per questo e per quel giro di campo che, ripeto, fu imposto dalla UEFA che chiese ulteriore tempo perché ancora non era riuscita a gestire la sicurezza all'esterno. Ho le immagini perché avevo lì la mia telecamerina (all'epoca Targia era un aspirante giornalista, ndr). Ma purtroppo in Italia ci sono i professionisti dell'antijiuventinismo, e quindi son tutti lì a puntare il dito, a insultare la Juventus, dimenticando che le gravissime responsabilità oggettive, penali e civili, furono innanzitutto quelle della Gendarmeria del Belgio, senza un minimo di addestramento e con corpi di polizia totalmente impreparati. Della UEFA che scelse uno stadio fatiscente, vergognoso, ma soprattutto ovviamente degli assassini, perché questo sono gli hooligans del Liverpool che aggredirono in maniera violentissima, anche con una buona dose di alcool in corpo, quella parte di stadio dove c'erano italiani, belgi, irlandesi, ma pure tifosi interisti, per esempio, e spettatori neutrali. Lì, e lo dico da quarant'anni, morirono 39 cittadini europei, non 39 "juventini".Con le dovute eccezioni, credo che ci stata un'informazione un po' così, un po' superficiale, ma in generale mi sembra che la memoria si sia sfilacciata, anche per colpa di molti colleghi che trattano l'Heysel in maniera approssimativa. Invece è una storia gravissima, una storia di inadempienze, di incapacità, imbecillità, irresponsabilità, incoscienza, impreparazione, insomma di una serie di fattori che si sono uniti andando a scatenare la tempesta perfetta. Ecco perché mi fa orrore che ancora oggi, dopo quarant'anni, sento dire 'vergogna, perché avete giocato?' e 'quella coppa sporca di sangue dovete restituirla'. E allora rispondo con ordine: va bene, la restituiamo, ma a chi? Alla UEFA non credo, al Liverpool tantomeno. E allora a chi? Forse è bene che sia dei famigliari delle vittime, che stia al Museo della Juventus e che ricordi una serata del tutto anomala, non certo per un trionfalismo inadatto, ma perché quel trofeo è stato conquistato in un contesto assurdo, folle, quasi apocalittico. Quella coppa secondo me sta bene nel Museo della Juventus, dedicata ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime, ai seicento feriti, a chi ancora oggi si porta addosso un dramma e una ferita psicologica. E poi 'vergogna' lo si deve dire a chi è stato materialmente autore della strage. La responsabilità è chiara, è degli aggressori, degli hooligans assassini del Liverpool. E poi in seconda parte, ma in maniera del tutto simile, ci sono la UEFA e la Gendarmeria del Belgio, il Ministro degli Interni, il borgomastro di Bruxelles. Ecco, mi piacerebbe sentire più volte che il termine 'vergogna' sia indirizzato a loro, cioè agli hooligans assassini, alla UEFA che ha scelto uno stadio in maniera irresponsabile e folle... Tra carnefici e vittime c'è una grande differenza. E va ricordato, altrimenti la memoria ce la giochiamo.





