Non c'è un bel rapporto tra i tifosi della Juventus e Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset che non rinuncia mai a stilettate nei confronti del club bianconero. Le ultime uscite del giornalista hanno fatto molto arrabbiare i tifosi bianconeri, molti dei quali hanno risposto ai tweet di Pistocchi con commenti da censura. Ma perché si è arrivati allo scontro? Prima di tutto le parole sull'Heysel. Rispondendo ad una domanda su quale fosse la partita che l'ha fatto più soffrire, Pistocchi ha risposto: "​La finale di Coppadei Campioni 1985, Liverpool-Juventus, stadio Heysel. Ho sofferto vedendo i disordini, i tanti feriti, e mentre sentivo la voce di Pizzul che tremava nel dare la notizia dei tanti morti, e vedevo l’ignobile gazzarra finale. Una parte di me è morta all’Heysel". Poi è arrivata la spiegazione. Ma Pistocchi se l'è presa anche con un tifoso bianconero che ha commentato il suo ricordo di Franco Lauro.