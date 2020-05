Trentacinque anni fa allo stadio Heysel si consumò una delle pagine più tragiche della storia del calcio, certamente di quelle nella storia della Juve. Allo stadio Heysel, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool, morirono 39 tifosi, tra cui, che ha parlato con noi de Ilbianconero.com della storia del padre e di quella drammatica sera "Entrò in campo Grobbelaar, afferrai la macchina fotografica e cominciai a scattare. Vidi che erano le 18.50, la strage si consumò poco dopo. Grida e rumore. Paura e affanno. Gli hooligans entrarono tutti insieme nel nostro settore, l’onda rossa tracimò e travolse tutto: mi mancava l’aria, non avevo voce per gridare aiuto, mi sentii spinto in avanti e sballottato, calca e dolore, poi soltanto buio", ha ricordato a La Stampa, ​Carmelo Di Pilla uno dei tifosi della Juve che riuscì miracolosamente a salvarsi. Una tragedia che oggi ricorderemo per tutto il giorno con uno speciale, con foto e interviste perché ricordare è il primo passo perché certi drammi non accadano più.