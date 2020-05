2









Commemorazione on-line per le vittime dell'Heysel, la tragedia di cui domani ricorre il 35esimo anniversario. Andrea Lorentini, presidente dell’associazione “Familiari delle vittime dell’Heysel”, ha parlato a Il Corriere Torino: "Avevamo in programma una giornata di formazione per le scuole a Coverciano proprio ieri, in collaborazione con Matteo Marani a cui avrebbe aderito anche la Juventus. Diffonderemo un video documentario, poi realizzeremo una diretta social a cui parteciperò in compagnia di Francesco Caremani. Ma per noi l’anniversario numero 35 non ha un significato particolare, così come il 29 maggio in sé per sé, la memoria senza l’impegno perde di valore ed è importante l’aspetto formativo che fin dalla nostra fondazione cerchiamo di portare avanti quotidianamente".



GOVERNO - "Siamo in contatto con il Governo per fare in modo che questo possa diventare il giorno per ricordare tutte le vittime dello sport". Anche la Juventus, si legge, dedicherà ampio spazio attraverso le proprie piattaforme on-line per la commemorazione delle vittime dell'Heysel che come di consueto saranno ricordate anche con l’illuminazione dedicata della Mole Antonelliana.