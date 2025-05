Heysel, Brio: 'La coppa mostrata al ritorno? Difendo la scelta della Juve. Ricordi che non auguro a nessuno'

Memoriale Heysel, le parole di Sergio Brio

Anche, tra i giocatori in campo in quella maledetta notte di quarant'anni fa , ha parlato ai nostri microfoni durante l'inaugurazione di "Verso Altrove" , il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel inaugurato questa mattina alla Continassa.- "Un ricordo bruttissimo, già di un pre-partita difficoltoso perché stavamo facendo riscaldamento e si prolungava nel tempo, poi vedevamo arrivare tifosi feriti, con le maglie strappate, in lacrime, a cui andavano in soccorso gli addetti UEFA che non ce li facevano vedere e il nostro medico, che gli prestava le prime cure. Un ricordo bruttissimo, non auguro a nessuno di vivere una serata così".- "C'era un gruppo di nostri giocatori in Nazionale, io ero il più anziano e Boniperti mi disse di scendere in onore dei 39 tifosi. Difendo la scelta della società per onorare quelle 39 persone, morte per vedere una partita, questo non deve mai più succedere".