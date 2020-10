1









Siparietto social tra Juventus e Barcellona alla vigilia della sfida di domani sera all'Allianz Stadium. Il Barça ha twittato il video del gol del 3-0 segnato da Lionel Messi nella sfida del Camp Nou nella fase a gironi della Champions League 2017-2018, col messaggio "hey Juve, non vediamo l'ora di vedere il più grande di tutti nel vostro stadio domani". Chiamata così in causa, la Juve attraverso il proprio account Twitter in inglese ha risposto con il video della magia di Dybala nei quarti di andata di qualche mese prima: "Preferiamo questo come mancino argentino". La sfida già s'infiamma!