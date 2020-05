Classe 2002, 14 gol in 16 partite nella Primavera dell’Hertha Berlino, e uno splendido futuro, impreziosito dall'esordio ieri sera in Bundesliga: Lazar Samardzic è un trequartista che si sta facendo conoscere ora nel calcio di primo livello, ma si sta facendo un nome tra i suoi coetanei e nel giro della Nazionale della Germania di categoria, tanto da attirare l’attenzione di molti top club europei, compresa la Juventus. ​Milan, Atletico Madrid, Benfica e Manchester City sono le concorrenti per i bianconeri, che sicuramente si saranno sintonizzate per vedere il suo debutto, a nove minuti dal termine della sfida, vinta 4 a 0, nel derby contro l'Union Berlino.