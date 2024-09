L'ex centrocampista della Juventus Hernanes ha parlato ai media presenti in occasione dell'evento benefico: "Diamo un calcio alla fibrosi cistica" in cui si sono sfidate la Nazionale Calcio Spettacolo e il Golden Team. Hernanes ha anche raccontato della sua esperienza in bianconero, di seguito le dichiarazioni.HERNANES - "Un ricordo è assolutamente le due coppe che ho vinto con la Juventus, lo Scudetto e la Coppa Italia, un bel periodo. Andavamo in campo con grandi speranza di vincere, è bello giocare in un ambiente cosi vincente."