Hernanes: 'La responsabilità non è di Thiago Motta'

L’ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter, Hernanes, ha commentato l’esonero di Thiago Motta nel corso di un’intervista a Rai Sport, analizzando le ragioni dietro il fallimento del tecnico sulla panchina bianconera. Secondo il brasiliano, la colpa non è da attribuire esclusivamente all’allenatore, ma anche alla scelta iniziale del club, che avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione la compatibilità del suo stile di gioco con la Juventus."La responsabilità non è di Motta perché all'inizio quando l'hanno preso io dicevo voglio vedere questa storia perché non si integrava con il gioco della Juve e avrebbero dovuto avere molta pazienza per trasmettere le sue idee ai giocatori, altrimenti non avrebbe funzionato. Così è stato", ha spiegato Hernanes.

L’ex calciatore ha quindi sottolineato come la mancanza di tempo e di fiducia nel progetto di Motta abbiano contribuito alla sua precoce uscita di scena. L’episodio conferma quanto sia fondamentale per un allenatore avere il giusto contesto per sviluppare le proprie idee, specialmente in una squadra con una forte identità tattica come la Juventus.