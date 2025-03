Hernanes parla dopo la maxi squalifica: ‘Ho sbagliato e chiedo scusa. Pronto ad andare nelle scuole’

GETTY

L’ex centrocampista di Hernanes , è stato squalificato per otto giornate dopo un acceso scontro con l’arbitro durante la partita tra Sale e Spinettese, nel Girone G di Prima Categoria piemontese. L’episodio è avvenuto il 2 marzo, quando l’arbitro ha concesso un rigore agli avversari nei minuti finali. Hernanes, entrato nella ripresa e autore del gol del 2-0, ha protestato in modo veemente, arrivando a colpire il cartellino giallo dell’arbitro facendolo cadere. Nel tentativo di estrarre il rosso, il direttore di gara è stato nuovamente ostacolato, portando alla severa squalifica.

Hernanes a La Stampa, l’intervista

La decisione del Giudice Sportivo mette fine in anticipo alla stagione dell’ex giocatore di Serie A, privando il Sale del suo leader tecnico nella fase cruciale del campionato. La sanzione ha destato sorpresa e a parlarne, a La Stampa, è lo stesso Hernanes.Le parole di Hernanes a La Stampa:LE SCUSE – “Ho sbagliato, chiedo scusa. E la punizione, la più pesante, è giusta: sono stato nel grande calcio, una sanzione pesante serve per allontanare l’idea di un possibile trattamento diverso e, soprattutto, dovrà servire da esempio. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Mai ero stato cacciato dal campo per aver contestato la decisione arbitrale, anzi: mi sono sempre detto come fosse inutile dire la tua dopo che il direttore di gara ha fischiato. Indietro non si torna, quindi...”.MESSAGGIO POSITIVO – “Ho sbagliato e lo ripeto. Ma da ciò che è accaduto domenica scorsa può nascere un messaggio positivo. L’arbitro va rispettato e aiutato: sono pronto a spiegare il mio errore ai ragazzi, magari anche nelle scuole. Il calcio è passione e la passione deve andare nella giusta direzione: il mio è stato istinto e non va bene”.