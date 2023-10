Hernanes sulla lotta scudetto: «La favorita resta l’Inter ma Milan e Juventus…»Pubblicato 2 ore fa su 28 Ottobre 2023Di Redazione Milannews24, ex centrocampista di Juve e Inter, ha parlato a Sportweek.- "La Juve quest’anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l’Inter. Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell’anno scorso. Ma Sarrì è una garanzia"."Assolutamente sì. Sono contento per Danilo e ne sono orgoglioso come brasiliano"."Vero. E questa è una cosa che non mi piace. Però è l’evoluzione del calcio, non possiamo farci nulla. Solo che andando avanti così ci sarà sempre meno spazio per la tecnica. Riquelme, che è stato con Zidane e Felipe Jorge il calciatore più forte che io abbia affrontato, ha detto recentemente che oggi lui non potrebbe giocare. E questo è molto triste".