L'ex centrocampista di Inter e Juve, Hernanes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Laziopress, dove ha parlato anche dei bianconeri e della sfida di questa sera.'La Juventus ha avuto dei cambiamenti, ma gli serve la continuità per dare un segnale su dove si vuole arrivare. Per adesso è una squadra che può lottare per un posto in Champions League'.