L’ex attaccante della Juve e dell'Arsenalsi è espresso così sul connazionale Kylian Mbappé, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero al Real Madrid, con Cristiano Ronaldo al PSG:"Secondo me Kylian rimarrà a Parigi. Corre e cerca di creare opportunità per i suoi compagni e segna tanti gol. È un calciatore che sta onorando il suo contratto, non sta facendo nulla di male e risponde alle critiche sul campo. Quindi dovrebbero essere tutti contenti. Non sta mancando di rispetto a nessuno, fa di tutto per il PSG".