Henry spiega l'addio alla Juventus: 'Dissi a Moggi di mandare Del Piero all'Udinese', il retroscena

Getty Images

Le parole di Henry

Nel corso di un'intervista a The Overlap, Thierry Henry ha parlato del suo addio alla Juventus. L'attaccante francese arrivò a Torino nella stagione 1998/99 collezionando però poche presenze agli ordini di Carlo Ancelotti prima di essere ceduto.IL RUOLO - "Stavano giocando 3-5-2 e io ero l'esterno difensivo...sono passato da numero 9 a laterale, non potevo fare quello che facevo prima. Ho giocato la maggior parte delle partite da laterale. Ho capito lì quanto fosse difficile essere un vero giocatore professionista e cosa volesse dire giocare per la squadra".

L'ADDIO - "Loro volevano Amoruso ma lo vendevano solo se andavo lì in prestito".MANDATE VIA DEL PIERO - "Ti mandiamo all'Udinese ma crediamo in te". L'ex Arsenal non prese bene questa decisione e rispose in maniera molto netta: "Grande fiducia...credete in Del Piero? Allora mandate lui". Henry ha spiegato quella reazione: "Ero stupido all'epoca ma quello era il mio punto di vista".