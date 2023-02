Thierry, alla CBS, parla così del Napoli: "Nessuno può competere con loro in Serie A, hanno perso solo con l'Inter. Non possiamo giudicarli per la Serie A, col Liverpool abbiamo visto anche altre squadre hanno fatto partite del genere. Ma io amo vederli giocare, Kvara, Simeone quando entra, Lobotka, Osimhen, la difesa, per me è una gioia vederli giocare. La questione però è vederli con un vero test, io voglio vederli con una squadra come il Manchester City per capire cosa possa fare".