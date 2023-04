A Paramount Plus, Thierryha commentato l’espulsione die la squalifica per il ritorno di Juve Inter di Coppa Italia. Le sue parole:Lukaku prende un cartellino giallo per questa cosa qui? Davvero? Per questo? Io avrei fatto di peggio se fossi stato preso di mira con questi insulti. E la Federcalcio italiana, dopo aver rivisto tutto in TV, non cancella la sanzione? Sul serio? Esiste qualcosa che si chiama empatia, bisogna capire le situazione. Se una parte di pubblico ti insulta e tu li zittisci dopo un gol non può essere cartellino giallo".