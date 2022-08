Al termine della prima di campionato tra Juventus e Sassuolo, il calciatore dei neroverdi Henrique, ha analizzato il match direttamente dalla zona mista.'Peccato per il risultato, ma sono abbastanza contento per come abbiamo giocato la partita. Abbiamo giocato con coraggio, entusiasmo e voglia di vincere. Ma la Juve è una squadra grande, arriva due volte e ti fa gol, loro hanno questa qualità. Ma dobbiamo alzare la testa, sabato c’è un’altra partita'.