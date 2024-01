Henderson-Juve: le ultime notizie



Il nodo clausola



Cosa ne pensa Allegri?

Jordan Henderson, sei mesi dopo aver firmato un contratto importante con l'Al Ettifaq in Arabia Saudita, sta cercando una via di fuga per tornare in Europa. Il motivo? Il calcio ha un significato diverso nonostante i potenziali minori guadagni finanziari. Tra le opzioni considerate, c'è la possibilità che il centrocampista della nazionale inglese si trasferisca in Italia, alla Juventus.La Juventus, al momento priva di Nicolò Fagioli a causa di una squalifica per scommesse e diper una sospensione legata al doping, ha bisogno di rinforzi nel reparto centrale. Henderson, nonostante i suoi 34 anni, porterebbe esperienza, qualità e un palmares di successi con il Liverpool. Tuttavia, affinché l'affare si concretizzi, ci sono diversi aspetti da considerare.Henderson ha proposto un prestito di 18 mesi, in quanto il suo contratto con l'Al Ettifaq scadrà il 30 giugno 2026. La Juventus, tuttavia, non è disposta ad offrire uno stipendio simile a quello attuale del giocatore, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro all'anno. La priorità per la Juventus è la sostenibilità finanziaria, ma, il direttore tecnico del club, è disposto ad offrire un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro pur cercando di gestire le finanze in modo prudente.Inoltre, si prevede di inserire una clausola nel prestito per poter interrompere l'accordo al termine della stagione attuale. Su questo si basa attualmente il nodo della questione: Henderson vorrebbe restare almeno un anno e mezzo nella sua prossima squadra.Jordan Henderson non è una diretta richiesta di, sebbene il giocatore gli sia sempre piaciuto. Anche adesso lo considererebbe un rinforzo di livello, tale da garantire esperienza e saggezza al centrocampo. Henderson è un giocatore di responsabilità: farebbe la differenza.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.