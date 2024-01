L'ex capitano del Liverpool, Jordan, e obiettivo di mercato della Juventus, è noto per il suo impegno sociale, avendo fondato un'associazione volta ad assistere i bambini malati e per il suo attivismo nei diritti della comunitàin Inghilterra. Tuttavia, la sua decisione di trasferirsi per giocare in Arabia Saudita, un paese dove l'omosessualità è punita con la pena di morte, ha drasticamente ridotto la sua popolarità in poche settimane. Il giocatore sembra vicino a vestire la maglia della Juventus: l'obiettivo dei bianconeri è di strapparlo in prestito per i prossimi sei mesi.