Juve su Henderson: infortuni e condizioni fisiche, come sta?

Sì, perché il suo nome ha iniziato a circolare negli uffici della Continassa e la proposta portata dagli agenti si è fatta possibilità. Diversi gli incastri ancora da trovare, ma la sensazione è quella di un colpo che può evolvere molto velocemente e in pochissimo far diventare il Capitano della Nazionale inglese un nuovo giocatore della Juventus. Quali sono i nodi? Oltre agli intrecci economici e alla formula per un suo approdo in Italia, la domanda che tutti si stanno facendo ora è la seguente: come sta Jordan Henderson? Quanto ha giocato in questi mesi lontano dal calcio europeo?Partito in estate per la ricca Arabia Saudita, chiamato da un'altra leggenda Reds Steven Gerrard all'Al Ettifaq, ha fatto scalpore con il suo addio al Liverpool e al calcio che conta, ma l'auto-"esilio" sembra possa durare poco, nemmeno un anno. Non soddisfatto del calcio saudita, infatti, preme per tornare in Europa, con Juve e altre mete in testa, per ricominciare a misurarsi al suo livello. Classe '90, a 33 anni sembra essere ancora in gran forma: l'ultimo infortunio da segnalare risale al settembre 2022, un mese out per un problema muscolare alla coscia, poi più nulla.Sono 19 le presenze stagionali, con due sole gare saltate in campionato e una sola sostituzione, al minuto 88 dell'esordio. E anche in King's Cup non si è tirato indietro: due presenze su due, una da 79', l'altra da 120'. In mezzo anche una gara con la maglia dell'Inghilterra, il 13 ottobre scorso, giocata per 62'. Il tutto con 5 assist all'attivo, ma senza gol (questa l'unica pecca se si considera la richiesta iniziale di Allegri di un centrocampista con gol nei piedi).