Il possibile inserimento dinella rosa della Juventus è oggetto di riflessione da parte dei dirigenti bianconeri.. L'ex giocatore del Liverpool ricopre un ruolo simile a quello di Kalvin Phillips del Manchester City, ma questa pista si è raffreddata principalmente per motivi tecnici anziché per questioni economiche.La Juventus è in cerca di una mezz'ala d'inserimento, un nuovo acquisto capace di garantire gol e qualità, aspetti che sono mancati dalla partenza di Paul Pogba. Henderson, tuttavia, sembra spingere per un ritorno in Europa. Attualmente, un'opzione possibile potrebbe essere l'Ajax, anche per ragioni legate all'immagine.Una possibile scelta dell'Ajax potrebbe rispondere a una volontà di riappacificarsi con la comunità, considerando che il club olandese è noto per sostenere la lotta per tali diritti e conta su un ampio seguito tra coloro che condividono queste idee. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se Henderson troverà la sua nuova casa in Europa.