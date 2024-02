Il golazo die la risposta di, stavolta sì, su calcio di rigore. Montagne russe al Bentegodi, dove la Juve sbanda e attacca, incassa e risponde. Non è piatta, ma non è nemmeno la squadra sicura che voleva, pretendeva, immaginava Massimiliano Allegri. No, non si è tornati ai "fondamentali", ma la squadra ha generato quantomeno quella reazione che con l'Udinese non c'era stata. O almeno non era stata poi così organizzata.