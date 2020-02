#VeronaJuve: raggiunta quota 28.000 spettatori

ESAURITI tutti i settori#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 4, 2020

Sabato 8 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena la sfida traGli uomini di Juric arrivano dal pareggio di Milan e stanno disputando un ottimo campionato. I bianconeri sono invece a caccia di punti per allungare su Inter e Lazio. Sicuramente sarà un grande evento per la città di Verona la partita contro i bianconeri, infatti secondo i canali ufficiali di riferimento, il Verona ha comunicato che lo stadio Bentegodi sarà sold out in tutti i settori.