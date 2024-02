Il momento cruciale si presenta nell'area dell'Hellas Verona con un tocco di mano da parte di Tchatchoua, che regala alla Juventus un rigore decisivo, successivamente trasformato da Dusan Vlahovic. Luca Marelli, commentando su Dazn, non ha dubbi: "Assolutamente, nessuna incertezza, il braccio si estende per intercettare il tiro di Kostic. Non ci sono più le ammonizioni per i tocchi di mano diretti in porta, questa è la direttiva di quest'anno". La decisione arbitrale suscita discussioni, ma la Juventus ne approfitta per ottenere il vantaggio e consolidare la propria posizione.