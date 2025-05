Hellas Verona-Juventus Primavera 0-0, le PAGELLE: Pugno e Pagnucco ci provano, ma a Verona pochissime emozioni

La Juventus Primavera esce dalla trasferta di Verona con un punto. Lo scontro diretto con i gialloblù termina 0-0 in un match non ricchissimo di emozioni,. Dopo un primo tempo in cui i bianconeri hanno provato a mantenere il pallino del gioco, ma senza impensierire con la giusta cattiveria la difesa del Verona.Anche nel secondo tempo i ragazzi di Magnanelli non riescono a trovare la porta, nonostante un buon lavoro offensivo di. Anche il Verona si è reso pericoloso in alcune occasioni, soprattutto con Vermesan che ha anche colpito la traversa. La Juventus si giocherà la qualificazione aritmetica ai playoff nell'ultima giornata contro

Hellas Verona-Juventus Primavera, le pagelle

Una buona gara del portiere bianconero, che viene impensierito in alcune occasioni ma si fa sempre trovare pronto e reattivo.Più in difficoltà rispetto al solito, il Verona riesce a entrare spesso per vie centrali e si rende pericoloso, spende un cartellino giallo importante. Dall'83'La difesa fa più fatica sulle incursioni dei padroni di casa, ma il numero 3 tiene bene la linea, ed è autore di un salvataggio decisivo al limite dell'area.Stesso discorso dei compagni in fase di copertura, ma si sgancia spesso per tentare di aiutare davanti, e le sue incursioni sono buone. Si ferma per infortunio. Dal 70'Ha un'occasione sul finale, ma non riesce a calciare in porta. Per il resto, non riceve tanti palloni sfruttabili.Una buona gara per lui, con un primo tempo in cui si rende più volte pericoloso sulla fascia e con degli scambi interessanti con Pugno.Meno presente del solito, il numero 5 non gioca la sua miglior partita ma commette poche sbavature: una gara abbastanza anonima.Molto bene in fase d'impostazione, serve più volte gli esterni con lanci precisi e si inserisce nelle azioni più pericolose. Peccato per il giallo, salterà l'ultimo match. Dal 90'Il centrocampista fa sempre valere la sua qualità guadagnando tanti falli e facendo girare la squadra, ma ha meno occasioni del solito.Solita grinta del capitano, che copre bene nonostante abbia l'avversario più difficile da marcare, e si propone spesso in avanti con delle sovrapposizioni. Sfiora un gran goal nel finale, peccato.Non riesce a fare la differenza in avanti, ha poche occasioni ma non le sfrutta nel modo giusto, finendo spesso lontano dall'azione. Dall'83'Il numero 9 fa il solito lavoro in avanti, coprendo e dialogando con i compagni per liberare gli spazi: ci prova in due occasioni ma viene fermato. Dal 70'Un buon ingresso del numero 36 che ci prova con la sua freschezza, ma ha poche occasioni per incidere.Una gara abbastanza anonima da entrambe le parti, con la Juventus che non ha spinto come in altre occasioni, ma non è neanche andata eccessivamente in affanno. Un punto che non cambia la sostanza della corsa playoff, sempre alla portata: i bianconeri si giocheranno tutto a Vinovo.





