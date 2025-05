Hellas Verona-Juventus Primavera LIVE 0-0: finisce in pareggio lo scontro playoff

Getty Images

Penultima giornata di campionato per la Juventus Primavera. I bianconeri scendono in campo nello scontro diretto con l'Hellas Verona per giocarsi un posto ai playoff . In caso di vittoria, infatti, la qualificazione sarebbe aritmetica e la Juve avrebbe già garantiti i quarti di finale. Magnanelli non avrà a disposizione, che contro il Sassuolo ha rimediato la quinta ammonizione.La Juventus Primavera giocherà poi l'ultima partita di campionato in casa contro, e poi il futuro sarà tutto da valutare nelle eventuali fasi finali di Firenze: i bianconeri vogliono i playoff e la gara di oggi è uno spartiacque fondamentale.

Hellas Verona-Juventus Primavera, la cronaca

95' - FINISCE IL MATCH! Una gara con poche emozioni, si deciderà tutto all'ultima giornata per i playoff

93' - Pagnucco si coordina al volo da fuori area, palla alta di poco

90' - Ripani viene ammonito e salterà la gara con l'Empoli: era diffidato. Il numero 6 esce e al suo posto entra Ngana

83' - Entrano Borasio e Finocchiaro al posto di Rizzo e Lopez

79' - Vermesan calcia da fuori area e colpisce in pieno la traversa

70' - Doppio cambio per la Juve: escono Pugno e Verde, con il numero 13 che ha un problema al ginocchio, ed entrano Merola e Biliboc

62' - Cartellino giallo per Rizzo per la trattenuta a centrocampo su Dalla Riva

53' - Grande azione di Pugno sulla sinistra, il numero 9 serve l'imbucata per Lopez che per viene chiuso da Nwanege

Ricomincia la partita

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO: Verona e Juventus non si fanno male, 0-0 a fine primo tempo

Verona e Juventus non si fanno male, 0-0 a fine primo tempo 42' - Sulla ripartenza del Verona, Verde ferma Agbonifo con un fallo al limite dell'area e viene ammonito

41' - Occasione per la Juventus con Pugno, che colpisce con il sinistro di prima sull'assist di Ripani, ma Magro blocca

36' - Ammonito Dalla Riva: il capitano del Verona colpisce Pugno con un intervento a gamba tesa a centrocampo

31' - Ancora la Juventus sulla destra con Savio, che dopo lo scambio con Ripani guadagna un corner

23' - Ci prova il Verona, ma Dalla Riva commette fallo in attacco su Crapisto, che aveva anticipato il centrocampista sul tiro

20' - Bello scambio tra Savio e Pugno sulla destra, il numero 9 poi serve Lopez in area, ma l'attaccante spagnolo non riesce ad agganciare il pallone

17' - Ancora Vermesan su un disimpegno sbagliato della difesa bianconera, l'attaccante gialloblù però calcia male

10' - Sulla ripartenza dell'Hellas Verona, Vermesan colpisce di testa ma il suo tentativo finisce largo

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la gara tra Hellas Verona e Juventus Primavera



Hellas Verona-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Magro

Kurti

Dalla Riva

Nwanege

Agbonifo

Szimionas

Vermesan

Mogentale

Philippe

Nwachukwu

Monticelli

Marcu

Rizzo

Martinez

Verde

Savio

Boufandar

Ripani

Crapisto

Pagnucco

Lopez

Pugno

Castagnini, Grassi, Popovic, Garofalo, Bancila, De Rossi, Scharner, Vapore, Stella, Albertini, Barry. Allenatore:A disposizione: Zelezny, Nisci, Biliboc, Finocchiaro, Grelaud, Sosna, Keutgen, Ngana, Djahl, Merola, Borasio. Allenatore:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui