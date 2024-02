Dove vedere Hellas Verona-Juventus



Le probabili formazioni

Per la trasferta sul campo dell'Hellas Verona,Il fischio d'inizio è previsto per le 18:00 di sabato 17 febbraio 2024.Il tecnico ha sottolineato l'importanza di invertire il trend negativo degli ultimi incontri, soprattutto dopo il deludente pareggio ottenuto in tre partite, di cui due giocate in casa.In merito alla formazione, Allegri ha dichiarato di dover valutare le condizioni di Vlahovic e Chiesa, con quest'ultimo che ha alternato lavoro e riposo negli ultimi tempi, ma che potrebbe essere importante per il finale di stagione dopo aver ritrovato la forma fisica., tornato disponibile dopo la squalifica, e, recuperato dall'infortunio, sono due rinforzi importanti rispetto alla sfida contro l'Udinese.La partita sarà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN.Leggi nella gallery le probabili formazioni.