Non c'è pace. E non c'è vittoria. Ormai da 4 partite, ormai a meno 9 dall'Inter, con la possibilità di andare a meno 12. E' tutta un'altra vita per la, due settimane dopo la presunzione di potersi giocare lo scudetto con i nerazzurri. A certificarlo è pure il pari del Bentagodi:attacca, la Juve risponde. Ed è 2-2, dopo i gol di(bellissimo) e, die AdrienCrolla la difesa, ma anche qualche senatorissimo. Come lo stesso centrocampista francese, che non si salva nonostante la marcatura pesantissima. Buone vibrazioni da Alcaraz. Chiesa a tratti, Yildiz neanche quello.