Hellas Verona-Juventus, la moviola LIVE

La 25ª giornata di Serie A si apre con grande attesa per il match che vedrà scontrarsisul terreno dello Stadio Bentegodi. L'inizio del confronto è fissato per le 18:00, promettendo emozioni e azioni da non perdere.Il Verona, che ha collezionato solamente 2 punti nelle ultime 4 partite, si trova in una fase cruciale della stagione e vede in questa sfida un'opportunità fondamentale per allontanarsi dalla minaccia della retrocessione. Da parte sua, invece, la Juventus cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Udinese e Inter e, soprattutto, deve dare un senso alla sua seconda parte di stagione.45' - Manca un giallo a Duda per il fallo tattico su Yildiz, atterrato prima di servire il filtrante per Danilo.37' - Contatto tra Gatti e Folorunsho, gli scaligeri chiedono l'espulsione per una gomitata che, come riporta Luca Marelli, non c'è. Dal bordocampo, dopo essere stato medicato, Folorunsho dice: "Quello può far tutto, l'ha fatto chiaramente apposta"27 ' - RIGORE JUVE, tocco di mano in area di Tchatchoua che stoppa con il braccio una conclusione di Kostic. Rigore netto20' - Duro contrasto di Duda su Rabiot che va direttamente sulla caviglia del francese. Per l'arbitro non è passibile di fallo e ammonizione

1' - Via al match





Hellas Verona-Juventus, la designazione completa