Durante il riscaldamento pre-partita di, Marco, vice di Massimiliano, ha convocato Kenane Dusanper una breve riunione. È stata un'occasione per ribadire loro i principi fondamentali che la coppia d'attacco bianconera dovrebbe seguire. "State vicini, giocate vicini", è stato il messaggio trasmesso ai due giocatori dall'allenatore in seconda. Dopo l'incontro, Yildiz e Vlahovic hanno proseguito la loro discussione in privato, con quest'ultimo che ha parlato intensamente, coprendosi la bocca, per dare indicazioni al compagno.