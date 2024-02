Durante Verona-Juventus, un contatto tra Gatti e Folorunsho genera polemiche: gli scaligeri chiedono l'espulsione per una presunta gomitata. Tuttavia, come riporta Luca Marelli, non ci sarebbe stata tale azione. Dalla linea laterale, dopo essere stato medicato, Folorunsho esprime la sua opinione: "Quello può fare tutto, l'ha fatto chiaramente apposta". Le parole del giocatore riflettono la frustrazione e la sensazione di aver subito un fallo volontario. La situazione aggiunge tensione al match e solleva interrogativi sul comportamento dei giocatori in campo.