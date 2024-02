Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Juventus



Hellas Verona (4-2-3-1)

Montipò

Tchatchoua

Magnani

Dawidowicz

Cabal

Duda

Dani Silva

Suslov

Lazovic

Folorunsho

Noslin



Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Rugani

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Yildiz

Vlahovic

La 25ª giornata di Serie A prosegue con il match traallo, con fischio d'inizio previsto per le 18:00. Per il Verona, reduce da soli 2 punti nelle ultime 4 partite, questa sfida rappresenta un'importante occasione per uscire dalla zona retrocessione.I gialloblù sono determinati a ottenere un risultato positivo dopo una serie di prestazioni deludenti. Una vittoria darebbe loro un importante slancio e la possibilità di guadagnare terreno nella lotta per evitare la retrocessione. L'obiettivo per il Verona sarà quello di sfruttare il fattore campo e l'appoggio dei propri tifosi per conquistare i tre punti.Dall'altro lato del campo, la Juventus si presenta come un avversario ostico. I bianconeri hanno ottenuto solo un pareggio nelle ultime tre partite di campionato, risultati che li hanno visti allontanarsi dall'Inter di ben 10 punti. Per la squadra di Allegri, trovare una vittoria è fondamentale non solo per mantenere vive le speranze di agganciare la vetta della classifica, ma anche per evitare il possibile sorpasso in classifica da parte del Milan, che sta inseguendo da vicino.