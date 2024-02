Eccoci qua, questi sono i valori reali di questa Juventus. E' evidente dopo il pari contro l'Hellas Verona di questa sera, lo è ancora di più dopo la serie di risultati negativi che ha negato ai bianconeri la lotta per lo scudetto. E adesso diventa dura, anche in ottica secondo posto con un Milan più attrezzato che dietro spinge. Manca tutto a questa Juventus per poter rialzare la testa e correre sui binari della prima parte di stagione. E attenzione a Federico Chiesa, pensare di venderlo sarebbe un attentato. Avete visto come è entrato? Yildiz é forte, ma non è ancora a quel livello.



Di seguito, il video commento di Marcello Chirico.