di Marco Amato

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus Women torna a vincere sul campo dell’Hellas Verona: 1 a 0 il risultato finale. Partita non ai livelli a cui la squadra di Montemurro ci ha abituato, ma era importante scrollarsi di dosso l’accenno di “crisi” e tornare a vincere. Oltre ai tre punti, sono diverse le note positive della giornata: il ritorno di Sembrant, il debutto dal primo minuto di Grosso e la reazione di Aprile. Adesso, l’obiettivo è quello di alzare il livello di forma, in vista dei prossimi impegni. Di seguito le pagelle del match:





APRILE 7 - Una prova di forza, soprattutto mentale, dopo gli errori contro la Fiorentina. Un applauso a lei e a Montemurro, che le ha subito ridato fiducia



LUNDORF 6 - Attenta in fase difensiva, qualche imprecisione nell'assistere le compagne quando spinge avanti



GAMA 6.5 - La solita prova autorevole e attenta al centro della difesa



SEMBRANT 7 - Torna 268 giorni dopo l'infortunio, ma sembra non se ne sia mai andata



BOATTIN 6.5 - Nel primo tempo prova e quasi trova un eurogol. Il suo apporto in fase offensiva è sempre preziosissimo



GROSSO 7 - Alla prima da titolare, le gambe non tremano e la testa rimane lucida. Tra le linee difficilmente viene presa dalla difesa avversaria, mette in mostra grande agilità e qualità tecniche



ROSUCCI 6 - Ordinata in mezzo al campo, senza particolari lampi



ZAMANIAN 5.5 - Poteva e doveva essere la prova del riscatto, dopo un periodo non brillantissimo. Offre una prova incolore ed esce anzitempo dal campo per espulsione, seppur discutibile. Peccato: ora ci vorrà la centrocampista vista nella prima parte di stagione, per riscalare le gerarchie



CERNOIA 7 - Precisa e letale quando c'è da fare l'ultimo passaggio, bene anche in fase di sacrificio e interdizione



STASKOVA 7 - Nel primo tempo è molto imprecisa in fase di finalizzazione, ma lo spunto che porta la gol dell'1 a 0 è da calciatrice di alto livello, e sblocca un match fin lì bloccato a doppia mandata



NILDEN 6.5 - Gioca qualche metro più avanti del solito e lo fa bene, mette lo zampino nel gol dell'1 a 0, propiziano l'autorete



All. MONTEMURRO 6.5 - Manca ancora lucidità e la miglior Juve è lontana. Nonostante ciò, torna alla vittoria, fa esordire dal 1' Grosso, rimette in campo Sembrant e ridà fiducia ad Aprile. Sono tante le note positive